Fila regala tre punti d'oro al Venezia: battuto 1-0 il Monza in casa

Daniel Fila lancia il Venezia, che batte il Monza 1-0 e aggancia l'Empoli al terz'ultimo posto, portandosi a sole due lunghezze dal quart'ultimo posto occupato dal Lecce. Eusebio Di Francesco fa sua una partita a dir poco tirata e tesa, dove il nervosismo e la paura hanno regnato padrone. Il gol su azione fatto dal 22enne - ad esclusione dunque dell'autorete di Gallo contro il Lecce - mancava al Venezia addirittura dal 27 gennaio, ovvero da 75 giorni.

Radu salva su Pedro Pereira, Nicolussi Caviglia sfiora l'eurogol

Il Venezia prepara tutti gli ingredienti per passare un bel pomeriggio: nel prepartita viene ritirata la maglia numero 13 di Marco Modolo e spunta anche l'ex capitano Joel Pohjanpalo nella panchina adiacente a quella di casa. Passano 4 minuti e Radu è chiamato subito ad un grande intervento, in risposta alla deviazione fra testa e spalla di Pedro Pereira su corner. Ritmi compassati nei primi 20 minuti, dove il Monza si fa leggermente preferire come atteggiamento, più convinto dei padroni di casa e pulito nelle giocate.

Al minuto numero 24 punizione che sa di corner corto: Nicolussi Caviglia fa partire un bolide a giro che sembra potersi infilare all'incrocio, Turati salva come può, la palla colpisce la traversa e poi viene rinviata sulla linea di porta da Akpa Akpro proprio un attimo prima che Oristanio la potesse ribadire in rete.

Birindelli e Caprari ci provano

Birindelli va al tiro da fuori ad inizio ripresa: palla larga non di molto. Problemi anche per Izzo: entra Caldirola al suo posto. Calcia ancora dal limite Caprari, con una conclusione telefonata per Radu. Proteste fra i padroni di casa per un contatto fra fra Ellertsson e Birindelli: sembra leggero. Chance per il destro caldo di Nicolussi Caviglia al 70', ma la sua punizione dai 25 metri finisce fuori.

Daniel Fila sblocca la partita

Al 73' si sblocca la sfida: Ellertsson vince uno spalla contro spalla con Birindelli sulla sinistra su un lancio lungo dalle retrovie nato dal piede di Candé, palla al centro per Daniel Fila che in spaccata fa 1-0. Primo gol per l'attaccante ceco nell'avventura italiana. Altra punizione dal limite, stavolta Nicolussi Caviglia trova i pali, ma anche un Turati che si supera. Caprari ci prova ancora al 90', ma il suo tiro è nuovamente centrale. Doppio giallo rimediato da Fila: cartellino rosso ingenuo a dir poco per lui.