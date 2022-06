Filippo Galli sui rinnovi: "Il Milan viene prima. Va trovato un compromesso per il bene di tutti"

MilanNews.it

L'ex calciatore del Milan Filippo Galli, che alla corte del Diavolo ha vinto praticamente tutto, ha commentato alla Gazzetta dello Sport la situazione legata ai rinnovi di Maldini e Massara. In particolare Galli ha detto la sua sull'eventualità che vi sia uno stallo per le richieste di maggiore autonomia da parte di Maldini: "Se è così, si può e si deve trovare un compromesso, per il bene di tutti. Un’intesa a metà strada, che permetta a Paolo di decidere senza troppi condizionamenti e alla proprietà di poter comunque dare i suoi pareri. Tutti dovranno mettere da parte un pezzettino di orgoglio, perché il Milan viene prima. E il mercato potrà partire: mi pare che in questo momento il Milan stia perdendo la possibilità di muoversi in un certo modo".