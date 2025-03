Finale CONCACAF Nations League, Messico-Panama 2-1: il minutaggio di Gimenez

Nella notte italiana si sono giocate le due finali della CONCACAF Nations League. In quella per il 3°/4° posto, gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah hanno perso 2-1 contro il Canada: l'attaccante è rimasto in campo per 69 minuti prima di essere sostituito da Tessmann, mentre il centrocampista è subentrato al 69' al posto di McKennie. Nella finale per il 1°/2° posto, invece, a trionfare è stato il Messico di Santiago Gimenez che ha sconfitto 2-1 Panama (doppietta di Raul Jimenez come in semifinale). L'attaccante rossonero ha giocato praticamente tutta la partita ed è stato sostituito solo nel recupero del secondo tempo.