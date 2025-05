Finale Coppa Italia: venduti oltre 50mila biglietti, curve sold out. Domani parte la vendita libera

Sarà ancora una volta un grande spettacolo sugli spalti quello che farà da cornice allo stadio Olimpico di Roma alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma mercoledì 14 maggio 2025.

Si conclude infatti domani alle ore 10.00 la fase di prelazione per i fidelizzati dei due Club e sono già oltre 50.000 i tagliandi venduti, con le due Curve già sold out.

Sempre domani, a partire dalle ore 12.00, si aprirà la fase di vendita libera, con la possibilità per i tifosi rossoneri e rossoblù di aggiudicarsi gli ultimi biglietti per assistere ad una Finale che, come per le passate stagioni, si preannuncia un evento entusiasmante sul campo e in tutto lo stadio.