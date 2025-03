Finalmente Loftus-Cheek: con l'inglese disponibile ci saranno nuove soluzioni. Magari il 4-3-3?

Loftus-Cheek si è allenato regolarmente col gruppo, un segnale importante in vista del rientro dell'inglese che punta infatti ad essere convocato per la partita contro il Como, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.30 a San Siro. Da capire se Conceiçao lo rischierà subito o meno, ma il recupero di un giocatore così importante potrebbe rivelarsi essere comunque un'arma in più per il Milan in questo finale di stagione.

L'inglese si è visto solo per pochi minuti col nuovo allenatore, giocando 13 minuti nella finale contro l'Inter. Giusto un'illusione in mezzo a tante giornate di stop. Prima della gara contro i nerazzurri, Loftus-Cheek aveva visto il campo per l'ultima volta l'11 dicembre contro lo Stella Rossa. Che giocatore troveremo? La sua stagione fin qui è da dimenticare: il suo utilizzo in campo uno dei primi dilemmi per Paulo Fonseca, che non è riuscito a valorizzarlo, pur avendogli dato fiducia nelle prime quattro giornate di campionato. Conceiçao avrà un'arma in più a disposizione e magari potrebbe pensare, con lui, di passare al 4-3-3 con Reijnders a fare la mezzala sinistra e un giocatore tra Fofana e Bondo come vertice centrale.