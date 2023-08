Finita la tourneé negli USA: tra poco il ritorno in Italia del Milan

vedi letture

Dopo aver disputato l'amichevole contro il Barcellona, iniziata alle ore 20 di Las Vegas, il Milan lascerà gli Stati Uniti nella mattinata del 2 agosto (fuso orario americano) per far rientro in Italia; i rossoneri riprenderanno a lavorare a Milanello domenica 6 agosto.