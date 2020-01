Fiorentina, Cutrone atterra stasera: i suoi numeri al Wolverhampton

Dopo soli 6 mesi di soggiorno calcistico in Inghilterra, Patrick Cutrone è ad un passo dal ritorno in Italia. L'attaccante comasco, ex Milan, si accaserà a Firenze dove questa sera atterrerà per sostenere poi nella giornata di domani le visite mediche con la Fiorentina. Nei suoi mesi in Inghilterra, al Wolverhampton, Cutrone ha faticato a trovare spazio rendendosi protagonista di numeri impietosi per un attaccante vorace di gol come lui. Solo due, infatti, sono stati i gol realizzati in Premier: uno nella rocambolesca sconfitta per 5-2 contro il Chelsea e l'altro il 4 dicembre scorso contro il West Ham. L'ex numero 63 rossonero non gioca da titolare dal 19 ottobre scorso, per poi sparire dai radar di Nuno Espirito Santo.

In definitivo, Cutrone ha calcato il campo 24 volte per un totale di solo 860 minuti.