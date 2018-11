Fiorentina, non solo Gabbiadini: piace anche Borini

L'edizione di Tuttosport fa il punto su quelli che possono essere i nomi che la Fiorentina sta valutando per gennaio, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Se Nicola Sansone resta la prima scelta con subito dietro Manolo Gabbiadini, uno dei nomi sul taccuino viola è quello di Fabio Borini, anch'egli ai margini del progetto Milan. Thereau è ritenuto in partenza, anche se - scrive il quotidiano - non sarà svenduto. Vlahovic invece verrà valutato in queste ultime sette partite prima della fine del girone d'andata.