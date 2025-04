Fiorentina, Palladino: "Al Milan hanno fatto un ottimo mercato e per noi deve essere una partita che ci serve a confrontarci con una squadra forte"

vedi letture

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, presenta così la sfida al Milan in conferenza stampa a pochi giorni dal successo contro l'Atalanta che ha rilanciato la squadra viola in ottica Champions: "Abbiamo lavorato ed insistito su quelli che devono essere i nostri valori. Ringrazio la società ed i giocatori per avermi aiutato ad uscire dal momento difficile. Gennaio e febbraio sono stati mesi non facili. Ieri ho visto il Milan, e sono stati bravi sia in possesso che senza. Mi aspetto una gara difficile, ma dobbiamo andare per la nostra strada. Dobbiamo confrontarci contro una squadra forte, costruita per l'alta classifica".

Cos'è cambiato dal post-Panathinaikos?

"Non è cambiato niente sotto l'aspetto del lavoro quotidiano. Abbiamo avuto una flessione a gennaio ma con il lavoro, la mentalità e i valori del gruppo ne siamo venuti fuori. In questo voglio ringraziare la squadra".

Si fida di questo Milan che è dietro in classifica?

"Ho visto un ottimo Milan ieri, ha fatto una gran partita e sarà un match complesso. I rossoneri sono una squadra con grandi valori, costruiti per entrare nelle prime quattro. Hanno fatto un ottimo mercato e per noi deve essere una partita che ci serve a confrontarci con una squadra forte. Fuori casa abbiamo fatto fatica? Però abbiamo giocato con Inter e Napoli perdendo di misura... solo a Verona ci mancano i punti, ma lì abbiamo perso al 95'. Certo, dobbiamo migliorare".