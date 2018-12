Fiorentina, Pioli: "Il Milan ha assenze importanti ma le squadre in difficoltà danno sempre qualcosa in più"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della gara di domani contro il Milan: "Tutte le partite sono delle occasioni importanti. Chiaramente ci manca la vittoria in trasferta, che abbiamo sfiorato spesso, ma che se non abbiamo centrato è perché ci è mancato qualcosa. Il Milan ha assenze importanti ma le squadre che hanno giocatori out danno sempre qualcosina in più. Dovremo riuscire anche noi a mettere qualcosa in più, anche se recupereremo calciatori fondamentali".