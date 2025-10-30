Fiorentina, Pioli: "Non penso al mio futuro: ho promesso mari e monti, ne usciremo"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Non sto pensando al mio futuro, ma a migliorare questa classifica che chiaramente ci vede in grande difficoltà. Le partite con Lecce e Genoa sono molto importanti, vogliamo vincere la prima partita in campionato. Diventa molto importante per tutto". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro l'Inter. "Non siamo riusciti a fare di più. L'Inter ha alzato il ritmo e noi abbiamo fatto fatica a reggere. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, potevamo fare qualcosa in più nel primo gol subito, da lì è diventato ancora più difficile. Se mi fido dei miei calciatori? Mi fido di loro, assolutamente. Se non abbiamo ancora vinto è chiaro che abbiamo qualche problematica. Non è una scusante, mancano ancora tante partite e dobbiamo dimostrare di essere superiori a questa bassa classifica". Per oltre un'ora la Fiorentina "ha retto bene come squadra, nella ripresa loro hanno spinto di più e noi siamo calati.

Poi non abbiamo avuto la forza di riprendere la partita". Pioli ha sintetizzato il 3-0. "Il calendario é stato difficile, noi ci abbiamo messo del nostro in certe situazioni" ha aggiunto il tecnico. La Fiorentina é penultima dopo nove giornate: "Non meritiamo questa classifica. Dobbiamo riuscire a cambiare questa situazione e ci riusciremo, abbiamo le qualità per farlo" é la certezza dell'allenatore viola. "Non ho mai avuto la sensazione di un gruppo che non lotta, che non ci crede. Non siamo sereni in questo momento, ma domenica con il Lecce dobbiamo arrivare alla prima vittoria. Quello ti aiuta a crescere" ha aggiunto. "Il momento é molto difficile - ha ripetuto -, sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai avrei immaginato di trovarmi in questa situazione. Ma ne usciremo". (ANSA).