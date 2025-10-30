Verso il derby: da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti per i titolari di CRN

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti per il derby di campionato contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro: "AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, Derby valevole per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, saranno disponibili online, al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 10.00 di lunedì 27 ottobre fino alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di martedì 28 ottobre alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;

Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di venerdì 31 ottobre, la vendita della eventuale disponibilità residua.

INFORMAZIONI GENERALI

Per poter acquistare il biglietto ogni utilizzatore dovrà necessariamente essere intestatario di CRN Card in corso di validità. Ciascun abbonato e tutti i titolari di CRN Card potranno acquistare nella propria fase solo il biglietto per sé e in tutte le fasi il titolo verrà caricato sulla CRN dell'utilizzatore. Per i biglietti del Settore Ospiti di Inter-Milan non sarà attivo il cambio nominativo.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Inter-Milan è di 49€.