MN - Torna in gruppo Jashari, recupera Estupinan. Ancora a parte Leao, Tomori e Gimenez

Continua il lavoro verso Milan-Roma di domenica sera, con la squadra che si è allenata anche oggi a Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che è confermato il ritorno in gruppo per Ardon Jashari, out da fine agosto per la frattura al perone rimediata in allenamento: progressi per il centrocampista svizzero. Torna in gruppo anche Pervis Estupinan dopo i problemi alla caviglia: il terzino sarà a disposizione per domenica.

Allenamento personalizzato invece per Rafael Leao, Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, tutti e tre alle prese con fastidi fisici. Il portoghese ha dolore all'anca come aveva anticipato Allegri nel post partita di Atalanta-Milan. Santiago ha fastidio alla caviglia, l'attaccante era uscito a Bergamo proprio per questo problema, mentre il difensore inglese sente dolore al ginocchio. Nel caso in cui Tomori non dovesse farcela allora contro la Roma giocherà nuovamente De Winter.

Continuano nel lavoro di recupero sia Pulisic che Rabiot: per lo statunitense l'obiettivo è tornare per la sfida contro il Parma (c'è una flebile speranza di averlo in panchina con la Roma), per il centrocampista francese si punta al rientro dopo la sosta.

di Antonio Vitiello.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it