FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24

Rispetto alla stagione scorsa, e a quella prima ancora, il conto degli infortuni sofferti dai giocatori del Milan è relativamente positivo nonostante i tanti problemi sorti contemporaneamente durante l'ultima sosta per le nazionali. In rosa sono rimasti giocatori meno propensi agli infortuni rispetto agli anni passati (in percentuale) ed il fatto di giocare una sola volta a settimana aiuta a recuperare meglio. Nell'ultimo periodo però sono diversi i problemini che condizionano lo stato di forma dei calciatori. Di seguito il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24.

GLI INFORTUNI FINORA, STAGIONE 25/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre

Sei traumatici e otto muscolari.

STAGIONE 24/25

1. Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - dal 27 luglio 2024 al 14 ottobre 2024, 79 giorni out e 9 partite saltate

2. Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - 28 luglio 2024

3. Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4. Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5. Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - dal 8 settembre 2024 al 21 dicembre 2024, 104 giorni out e 21 partite saltate.

6. Calabria - Botta in allenamento - dal 13 settembre 2025 al 15 settembre 2024, 2 giorni out e una partita saltata

7. Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

8. Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

9. Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

10. Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - dal 5 ottobre 2024 al 28 ottobre 2024, 23 giorni out e 3 partite saltate

11. Jovic - Sovraccarico in zona pubica - 5 ottobre 2024

12. Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

13. Chukwueze - Affaticamento - dal 13 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 4 giorni out

14. Gabbia - Lesione al polpaccio - dal 18 ottobre 2024 all’11 novembre 2024, 23 giorni out e 5 partite saltate

15. Abraham - Problema alla spalla - dal 19 ottobre 2024 al 2 novembre 2024, 14 giorni out e 4 partite saltate

16. Jovic - Pubalgia - dal 19 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, 73 giorni out e 17 partite saltate

Dieci muscolari, cinque traumatici ed uno legamentoso.

STAGIONE 23/24

1. Messias - Problema muscolare - 24 luglio 2023

2. Calabria - Affaticamento - dal 28 luglio al 10 agosto 2023, 12 giorni out

3. Giroud - Botta alla caviglia - dal 7 al 14 settembre 2023, 6 giorni out

4. Theo Hernandez - Botta al polpaccio - dal 7 all’11 settembre 2023, 3 giorni out

5. Kalulu - Lesione del retto femorale sinistro - dal 9 settembre al 20 ottobre 2023, 41 giorni out e 7 partite saltate

6. Maignan - Problema al flessore - dal 19 al 25 settembre 2023, 5 giorni out e 2 partite saltate

7. Theo - Edema muscolare - dal 22 al 25 settembre 2023, 2 giorni out e 1 partita saltata

8. Calabria - Edema muscolare - dal 22 al 26 settembre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

9. Krunic - Lesione bicipite femorale della coscia destra - dal 23 settembre al 20 ottobre 2023, 26 giorni out e 4 partite saltate

10. Loftus-Cheek - Lesione del muscolo pettineo - dal 30 settembre al 2 novembre 2023, 35 giorni out e 5 partite saltate

11. Chukwuze - Lesione bicipite femorale sinistro - dal 18 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, 18 giorni out e 4 partite saltate

12. Sportiello - Lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro - dal 19 ottobre 2023 al 19 gennaio 2024, 92 giorni out e 18 partite saltate

13. Okafor - Affaticamento muscolare - dal 24 ottobre 2023 al 27 ottobre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

14. Jovic - Affaticamento muscolare - dal 25 ottobre 2023 al 28 ottobre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

15. Kjaer - Lesione muscolare - dal 29 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023, 47 giorni out e 9 partite saltate

16. Pulisic - Contrattura al flessore - dal 29 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, 6 giorni out e 1 partita saltata

17. Kalulu - Lesione del tendine retto femorale sinistro - dal 29 ottobre 2023 al 24 febbraio 2024, 119 giorni out e 26 partite saltate

18. Pellegrino - Frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro - dal 29 ottobre 2023 al 18 dicembre 2023, 50 giorni out e 10 partite saltate

Tredici muscolari e cinque traumatici.