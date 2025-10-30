A Santiago Gimenez restano due mesi per tenersi il Milan

Sono più di 10 ore che Santiago Gimenez non marca il tabellino dei marcatori in campionato. 627', tanti, anzi, troppi per un giocatore che di professione fa l'attaccante. La vita scorre in fretta, così come la carriera nel mondo del calcio, avendo la capacità di ribaltarsi da un momento all'altro come se nulla fosse.

Il Milan poco meno di 12 mesi fa acquistava Gimenez dal Feyenoord per 28 milioni di euro con l'intento di mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un giocatore, milanista, in grado di guidare la rimonta della formazione rossonera in campionato. L'apporto del messicano è stato però nullo, o comunque poco importante, visto che in 30 partite con la maglia del Milan ha messo a segno appena 7 gol in tutte le competizioni, l'ultimo a fine settembre in Coppa Italia contro il Lecce.

Gli restano due mesi per tenersi il Milan

Il tempo scorre, e di continuare ad aspettarlo il Milan non ne ha poi così tanta intenzione. Quindi a Santiago Gimenez restano due mesi per tenersi stretta la maglia rossonera, quella che ha sempre sognato di indossare sin da bambino. Ed adesso che ha visto realizzarsi il suo più grande sogno, il Bebote rischia di farsi scivolare l'opportunità di lasciare il segno.

Da oggi alla prossima apertura del calciomercato mancano 10 partite, 11 se consideriamo anche la finale di Supercoppa Italiana, quindi più di 900' a disposizione per sbloccarsi. Se neanche in questo frangente ci riuscirà, non è da escludere che le strade di Gimenez e del Milan si potrebbero separare già a gennaio.