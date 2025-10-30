Gimenez ora rischia: il Milan segue diverse piste estere (ed una italiana) in vista di gennaio

Santiago Gimenez non segna da più di 10 ore, più nello specifico 627 minuti. Tanti, troppi, per un giocatore al quale il Milan ha deciso di rinnovare la fiducia, quanto meno fino al prossimo gennaio. È inevitabile, però, che arrivati a questo punto la situazione inizi ad essere allarmante, ed è inevitabile che l'ad Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si stiano guardando intorno in vista del prossimo calciomercato invernale, come riportato anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

I nomi sul taccuino del Milan

Di questo passo Santiago Gimenez rischia seriamente di diventare un problema, anche perché l'attaccante deve fare gol e niente più. Il Bebote invece ha quasi perso il feeling con la porta, ed è per questo che la dirigenza rossonera starebbe già cominciando a stilare una lista di nomi sui quali si potrebbe puntare a gennaio.

Sempre attuale il nome di Artem Dovbyk, che ieri sera ha anche trovato la prima rete stagionale con la Roma. Oltre all'attaccante ucraino, però, il Milan starebbe seguendo anche due nomi "nuovi": Joaquin Panichelli dello Starburgo e Jonathan Burkardt dell'Eintracht Francoforte. Il primo, 23 anni, argentino scuola River Plate, è nel mirino di tante altre grandi d'Europa considerati i 10 gol messi a segno in questo frenetico avvio di stagione in Francia. Il secondo, invece, ha fino a questo momento realizzato 9 gol in 12 partite con la maglia del club tedesco, che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Un possibile ritorno di fiamma

Tra questi nomi potrebbe esserci anche una vecchia conoscenza del Milan e del calcio italiano, Joshua Zirkzee, tra i più delusi di questo inizio di stagione. Riportano i colleghi della rosea che difficilmente rossoneri faranno la prima per l'olandese, soprattutto dopo il "no" dell'estate del 2024, ma se fosse l'ex Bologna a proporsi, la situazione potrebbe farsi interessante.