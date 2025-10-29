Ricci c'è: il gol ma non solo. Un'occasione da sfruttare e una continuità da trovare

Un altro pari dopo quello casalingo contro il Pisa. Il Milan sbatte anche sul muro tirato su dall'Atalanta e perde ancora terreno con la vetta della classifica. Lo abbiamo detto più di una volta e lo ripetiamo, non è tempo di pensare alla classifica perché ci sono ancora due terzi di campionato da giocare. Ma, Massimiliano Allegri, in questo momento deve captare tutti i segnali che gli arrivano.

Una nota positiva arriva sicuramente da Samuele Ricci. Del centrocampista se n'è discusso molto nelle ultime settimane, anche in chiave Nazionale. E il caso ha voluto che il calciatore si sbloccasse proprio sotto gli occhi di Rino Gattuso, qualche giorno dopo le sue dichiarazioni che hanno mostrato voglia di vestire la maglia azzurra.

Ricci, nel post partita, ai microfoni di TeleLombardia, ha dichiarato: "Cerco sempre di fare del mio meglio, magari a volte viene di più e a volte viene meno. Ovviamente è un periodo dove dovevo trovare un po’ di condizione perché venivo da un periodo dove non ho giocato molto e queste partite mi sono servite. L’importante è riuscire sempre ad aiutare la squadra”.

E l'obiettivo deve essere proprio questo, in un momento in cui Massimiliano Allegri fatica a disegnare il centrocampo in maniera definitiva. Ed ecco che, tra infortuni vari e altre scelte, Ricci deve alzare il livello delle sue prestazioni per dimostrare al tecnico livornese di meritare la maglia da titolare.

Le assenze gli stanno dando spazio, ma le sue qualità non si discutono. Oltre a questo, Ricci deve crescere a livello di leadership in un centrocampo, quello rossonero, che ha delle pedine fisse e altre che possono variare. Ma è chiaro che Ricci può portare quella freschezza che Allegri richiede soprattutto in determinate partite. Gol a parte, l'ex Toro sta lavorando bene e crescendo di condizione, come confermato dallo stesso allenatore. Adesso bisognerà continuare a lavorare per far sì che Allegri si trovi in "difficoltà" nella scelta degli uomini lì in mezzo al campo. Un passo alla volta, per diventare determinante in questo Milan.