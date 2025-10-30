Un nuovo purosangue per Allegri: quanto è importante che Loftus-Cheek stia bene

vedi letture

Fin dall'inizio di questa stagione, il Milan ha dichiaratamente indicato Ruben Loftus-Cheek come uno dei giocatori su cui ripartire. Lo aveva detto Igli Tare nella sua conferenza di insediamento, gli aveva fatto eco Massimiliano Allegri che fin da subito lo ha stimolato (con Fofana) ponendo degli obiettivi ben precisi dal punto di vista realizzativo. L'ultimo ingresso in campo a Bergamo, come seconda punta, è la dimostrazione che il centrocampista inglese si candida a essere uno dei nuovi purosangue del tecnico livornese.

Utile e duttile

In questo inizio di stagione Ruben Loftus-Cheek si è dimostrato utile e duttile. Dopo un'annata, quella scorsa, funestata dai problemi fisici, quest'anno Allegri quando lo ha avuto a disposizione lo ha messo praticamente sempre in campo: su nove partite giocate, poco più della metà le ha iniziate dalla formazione titolare. Sintomo che l'allenatore rossonero si fida molto del suo giocatore. Nella stessa direzione si può leggere il modo con cui è stato usato Loftus: per 4 volte schierato nella coppia d'attacco, in 5 occasioni inserito come mezzala accanto a Modric. Nell'ultima partita contro l'Atalanta, al rientro da un infortunio, è stato inserito praticamente a fare il centravanti ed è stato il migliore in campo dei rossoneri, andando subito a creare pericoli all'area avversaria come se fosse un bomber nato.

Incertezza

Insomma Ruben Loftus-Cheek potrebbe veramente iniziare a essere un nuovo Rabiot, con le dovute proporzioni. Le caratteristiche fisiche e tecniche però sono molto simili ed è forse anche per questo che sin dai suoi primi giorni di ritorno a Milanello, Allegri ha voluto evidenziare l'importanza del numero 8. Tutto, per il prosieguo della stagione, dipenderà dalle condizioni fisiche di Loftus che, inevitabilmente, fanno a condizionare alla lunga anche la tenuta mentale del giocatore. Anche quest'anno ha già patito uno stop, a livello muscolare, che lo ha tenuto fuori contro Fiorentina e Pisa: per questo se riuscisse a stare sano e a rimanere in campo con continuità, e nella speranza di recuperare nel frattempo tutti gli altri elementi della rosa, Loftus può essere davvero uno dei calciatori chiave nella stagione del Milan che va a caccia dell'Europa.