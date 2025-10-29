MN - Milan, ecco Jashari. Domani lui ed Estupinan in gruppo

Arrivano importanti notizie da Milanello dove stamattina il Milan è tornato ad allenarsi dopo il pareggio di ieri sera sul campo dell'Atalanta: Ardon Jashari, out da fine agosto a causa della frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, ha infatti svolto anche un lavoro personalizzato con lo staff tecnico milanista, ma da domani sia lui che Pervis Estupinan saranno regolarmente in gruppo. L'esterno sedamericano ha finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in nazionale.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, la speranza di Max Allegri è di rivedere in gruppo Christian Pulisic dopo il match contro la Roma, mentre per il ritorno in campo di Adrien Rabiot bisognerà aspettare dopo la sosta delle nazionali di novembre quando sarà in programma il derby di Milano (23 novembre).

di Antonio Vitiello

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN