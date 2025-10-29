MN - Milan, ecco Jashari. Domani lui ed Estupinan in gruppo
Arrivano importanti notizie da Milanello dove stamattina il Milan è tornato ad allenarsi dopo il pareggio di ieri sera sul campo dell'Atalanta: Ardon Jashari, out da fine agosto a causa della frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, ha infatti svolto anche un lavoro personalizzato con lo staff tecnico milanista, ma da domani sia lui che Pervis Estupinan saranno regolarmente in gruppo. L'esterno sedamericano ha finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in nazionale.
Per quanto riguarda gli altri infortunati, la speranza di Max Allegri è di rivedere in gruppo Christian Pulisic dopo il match contro la Roma, mentre per il ritorno in campo di Adrien Rabiot bisognerà aspettare dopo la sosta delle nazionali di novembre quando sarà in programma il derby di Milano (23 novembre).
di Antonio Vitiello
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
