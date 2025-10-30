MN - Oggi pomeriggio l'allenamento dei rossoneri a Milanello: buone notizie sul fronte infortunati
Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il Milan si allenerà questo pomeriggio a Milanello per preparare la delicata sfida interna contro la Roma, domenica sera a San Siro. Inoltre, come confermato nelle scorse ore, Ardon Jashari e Pervis Estupinan torneranno infatti oggi ad allenarsi con il gruppo, a conferma del fatto che il loro programma di recupero dai rispettivi infortuni si è concluso. Entrambi avranno modo di lavorare con la squadra in vista della delicata partita di domenica contro la Roma, dove potranno tornare più che utili nel corso del match, visto che è praticamente impossibile anche solo immaginare che possano partire titolari.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 3-1
Juventus-Udinese 3-1
Roma-Parma 2-1
Bologna-Torino 0-0
Genoa-Cremonese 0-2
Inter-Fiorentina 3-0
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
