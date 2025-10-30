Pellegatti sulle condizioni di Leao: "Problema all'anca. Verrà monitorato di giorno in giorno"
Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto un po' il punto sulle condizioni di Rafael Leao, uscito dolorante contro l'Atalanta per un problema all'anca:
"Di giorno in giorno capiremo per la condizione di Rafael Leao. Problema all'anca. Ieri esami, esito negativo, quindi tutto bene, non ha nessuna lesione. Ma anche lui di giorno in giorno verrà monitorato come anche lo stesso Gimenez, uscito dalla partita contro l'Atalanta con un problema che però sembra superabile. Anche lui bisogna aspettare di giorno in giorno".
