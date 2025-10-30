Comportamento divisivo, fuorviante ed egoistico: Rodgers lascia la panchina del Celtic
(ANSA) - LONDRA, 28 OTT - Brendan Rodgers si è dimesso da allenatore del Celtic, accusato dal principale azionista della squadra scozzese Dermot Desmond di comportamento "divisivo, fuorviante ed egoistico". L'ex allenatore Martin O'Neill e l'ex giocatore Shaun Maloney assumeranno la carica fino alla nomina di un successore definitivo, ha dichiarato il club di Glasgow. Il secondo periodo di Rodgers al Celtic si è concluso dopo la sconfitta per 3-1 di domenica in Scottish Premiership contro gli Hearts di Edimburgo. (ANSA).
