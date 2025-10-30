Graziani a Camarda: "Hai dimostrato grande personalità: con quell'errore sei diventato maggiorenne"

Non è stato un turno infrasettimanale molto divertente per Francesco Camarda. Il centravanti del Lecce, di proprietà del Milan, ha giocato da titolare nella gara contro il Napoli e si è fatto parare un rigore da Milinkovic-Savic sullo 0-0. Qualche minuto dopo i partenopei hanno segnato l'unico gol della gara, decisivo per la vittoria. Camarda ha finito la sua partita e ha poi salutato la curva dopo il triplice fischio, in lacrime. Negli studi della Domenica Sportiva, in onda di mercoledì, Ciccio Graziani si è rivolto così a Camarda.

Il messaggio di Ciccio Graziani per Francesco Camarda dopo il rigore sbagliato contro il Napoli: "Caro Francesco Camarda, è vero hai sbagliato un calcio di rigore importantissimo per la partita di ieri sera, però hai dimostrato grande personalità e soprattutto un grandissimo carattere. I calci di rigore non li sbagliano mai quelli che non li tirano. Ti dirò anche un'altra cosa: non sei ancora maggiorenne ma con quell'errore tu oggi sei diventato assolutamente maggiorenne"