MN - Gimenez in difficoltà, Martinez (ESPN): "Credo che Allegri lo recupererà alla grande"

vedi letture

Santiago Gimenez non segna da oltre 620 minuti. Tanti, troppi per un giocatore che di questo passo rischia di diventare un problema per il Milan. Il Bebote non sta sicuramente attraversando il miglior momento della sua carriera, che abbiamo analizzato ed approfondito in esclusiva su MilanNews.it in compagnia del collega di ESPN Latinoamerica Daniel Martinez.

Come può superare questo momento?

"Bisogna stargli molto vicino. Deve sentire la fiducia del suo allenatore, perché Allegri è un allenatore che sa lavorare molto bene sui suoi ragazzi. E io credo che lo recupererà alla grande. Fino ad adesso i tifosi gli sono stati anche vicino. Adesso arriva un momento molto complicato, perché è passato tanto tempo senza il gol, anche perché la voce zero vicino alle reti segnate in campionato stride con il valore, la qualità del giocatore, con la qualità umana".