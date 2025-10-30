Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2: successo importante dei neroverdi in trasferta

Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2: successo importante dei neroverdi in trasfertaMilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

La penultima partita del turno infrasettimanale di Serie A, nona giornata di campionato, tra Cagliari e Sassuolo termina 1-2 a favore dei neroverdi. Terzo ko casalingo per i sardi, mentre gli emiliano riescono a vincere nonostante l'assenza di Domenico Berardi.

Lauriente e Pinamonti portano il Sassuolo sullo 0-2, Esposito torna al gol a dieci minuti dalla fine e prova a riaprire il match: non basta, i sardi perdono ancora. Situazione davvero delicata per il Cagliari che non vince da cinque partite di fila.