Serie A, Pisa-Lazio 0-0: Provedel tiene a galla i biancocelesti

Serie A, Pisa-Lazio 0-0: Provedel tiene a galla i biancocelestiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:41News
di Manuel Del Vecchio

Finisce a reti inviolate l’ultima partita del nono turno di Serie A: Pisa e Lazio non vanno oltre lo 0-0 in una partita comunque molto combattuta all’arena Garibaldi.

Nel primo tempo Touré si mangia un gol importante a tu per tu con Provedel, mentre Basic prende il palo, dopo una deviazione di Semper, con un tiro potente da lontano. Nella ripresa Provedel bravo a negare la rete su un gran colpo di testa di Moreo.