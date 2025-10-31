Innovazione digitale, Lega Dilettanti rinnova legame con Cegeka

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Garantire efficienza e innovazione digitale per l'organizzazione sportiva dilettantistica più importante d'Italia. E' questo l'obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti e di Cegeka che hanno annunciato il rinnovo del contratto per i servizi Cloud sottolineando la volontà di proseguire una partnership. "Rinnovare questa collaborazione strategica significa investire nel futuro del calcio dilettantistico italiano. È una scelta che valorizza la modernizzazione, supporta migliaia di società sportive e rafforza la nostra missione istituzionale", le parole di David Palumbo, responsabile sistemi informativi della Lnd.

L'infrastruttura Cloud ad alte prestazioni, infatti, supporta le operazioni quotidiane della lnd, garantendo continuità, sicurezza e flessibilità per la gestione di 582.000 gare ufficiali annuali offrendo servizi sempre attivi, backup cifrati e ripristino rapido dei sistemi, oltre al monitoraggio proattivo delle performance, l'isolamento completo degli ambienti e strumenti di Disaster Recovery in linea con i più elevati standard di sicurezza. "Questa estensione rafforza una partnership di valore con LND: un progetto tecnologico solidamente radicato che va ben oltre l'implementazione infrastrutturale. Insieme puntiamo a innovare la gestione di uno dei movimenti sportivi più importanti del Paese", conclude Lorenzo Greco, amministratore delegato di Cegeka Italia. (ANSA).