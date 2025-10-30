Milan-Roma, i precedenti: tanti pareggi nelle ultime sfide a San Siro

di Manuel Del Vecchio

Questa domenica il Milan ospiterà a San Siro la Roma prima in classifica: la squadra di Gasperini è attualmente in una buona forma e troverà un Milan fortemente incerottato. Negli ultimi anni la sfida di San Siro ha però sorriso spesso ai rossoneri: questi i risultati degli ultimi cinque campionati.

MILAN-ROMA, GLI ULTIMI INCONTRI

2024/25: Milan-Roma 1-1
2023/24: Milan-Roma 3-1
2022/23: Milan-Roma 2-2
2021/22: Milan-Roma 3-1
2020/21: Milan-Roma 3-3

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it