Milan: Leao non si allena in gruppo, in dubbio per la Roma
(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Rafael Leao non si è allenato con il resto della squadra rossonera ed è in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica sera al San Siro. L'attaccante del Milan, sostituito al termine del primo tempo della partita a Bergamo con l'Atalanta perché non al meglio della condizione, è alle prese con un'infiammazione all'anca e - a due giorni dallo scontro al vertice contro la Roma - la sua presenza domenica sera a San Siro non è certa.
Sono tornati invece ad allenarsi in gruppo Ardon Jashari e Pervis Estupinan dopo lunghi stop e sono entrambi a disposizione di Massimiliano Allegri per un match delicatissimo, in cui il Milan deve tornare a vincere dopo i pareggi con Pisa e Atalanta. (ANSA).
