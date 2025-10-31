MN - Martinez (ESPN): "Gimenez via a gennaio sarebbe una sconfitta per tutti"

Santiago Gimenez non segna da oltre 620 minuti. Tanti, troppi per un giocatore che di questo passo rischia di diventare un problema per il Milan. Il Bebote non sta sicuramente attraversando il miglior momento della sua carriera, che abbiamo analizzato ed approfondito in esclusiva su MilanNews.it in compagnia del collega di ESPN Latinoamerica Daniel Martinez.

Ci vuole pazienza...

"In questo momento sta attraversando un periodo brutto, per lui bruttissimo perché si prolunga da molto tempo. Però, se ci sarà la pazienza, la testa fredda, e non dubito che Allegri non la abbia, Santi Gimenez tornerà ad essere quello che può essere e dare soddisfazione tanto al calcio italiano e al Milan che ha fiducia in lui".

E se questo non dovesse succedere? Secondo te Gimenez potrebbe andare via a gennaio?

"Sarebbe una sconfitta per tutti. C'è da dire che lui si è anche trovato in situazione particolari, tra cambi di allenatori, il club che non stava attraversando un momento buono. Certamente in questi 10 mesi è in parte responsabile anche lui, però quando lui è arrivato l'adattamento al calcio italiano non l'ha fatto in una squadra che aveva tutte le sicurezze del mondo. E allora sarebbe una sconfitta, ma sarebbe un grande premio aspettarlo, avere pazienza, coccolarlo per farlo arrivare a quello che ha già dimostrato. Sono quei momenti nei quali vai a perdere le tue sicurezze, i tuoi riferimenti, la tua fiducia nei tuoi mezzi e si entra in un vortice oscuro. Purtroppo Santi è calcisticamente in questo, ha la fortuna di essere ben circondato dalla sua famiglia, dal suo gruppo, e penso che tutti insieme andranno avanti, e se il Milan avrà la fiducia Gimenez si toglierà parecchie soddisfazioni".

Ma il tempo rischia di scadere...

"Certo, questo è il calcio, di tempo non ce n'è, e il Milan potrebbe fare altre scelte, e ci starebbe nelle cose. Però lasciami credere che Allegri e la forza di Santi, la capacità di resilienza lo possa portare nel posto dove tutti sappiamo possa esserci".