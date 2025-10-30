Serie A, la classifica aggiornata dopo Cagliari-Sassuolo 1-2

Oggi alle 20:49News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa di Pisa-Lazio di questa sera.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3

*una partita in meno