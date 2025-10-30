Pisa, Gilardino: "Abbiamo fatto due gol a Milano, creiamo tanto e gli attaccanti si mettono sempre a disposizione"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato a Sky Sport prima della gara di questa sera contro la Lazio. Il tecnico arriva dal 2-2 di San Siro contro il Milan:

Sull'approccio: "Dipende tutto dal tipo di atteggiamento e dagli interpreti. Così come a Milano, anche stasera vogliamo essere propositivi nelle due fasi. Ci dobbiamo difendere e dobbiamo avere atteggiamento di sacrificio, sì, ma anche costruire nella metà campo della Lazio. Mettere in campo giocatori come Marin, ma anche Cuadrado e Tramoni sotto Nzola va anche in questa direzione".

Sull'attacco: "Abbiamo fatto due gol a Milano, creiamo tanto e gli attaccanti si mettono sempre a disposizione. È normale poi che ci siano margini di miglioramento, mi auguro di fare una partita da Pisa che abbiamo dimostrato di saper fare".