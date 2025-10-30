Cellino: "Solo un tecnico sapeva ascoltarsi e confrontarsi da uomo: Allegri"

vedi letture

Massimo Cellino, ex patron di Cagliari e Brescia, è stato intervistato da Videolina e ha raccontato la sua esperienza in Sardegna, parlando anche di Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan ed ex mister anche del club sardo.

Le parole di Cellino su Massimiliano Allegri: "Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri. Gli dicevo: 'Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere'. Aveva il dono dell'equilibrio e dell'umanità".

Le parole di Cellino sui giocatori avuti al Cagliari: "Tanti giocatori erano legatissimi alla maglia: Daniele Conti, Agostini, Cossu, Dely Valdés... Tutti ragazzi che sarebbero rimasti a Cagliari col pianto nel cuore. In quegli anni c'era un Cagliari con tanto cuore: O'Neill, Dario Silva, gente che faceva gesti di umanità veri, come regalare un'auto al magazziniere. Dopo non l'ho più visto nel calcio".