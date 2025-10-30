La prima richiesta a Spalletti da parte dei tifosi della Juve al suo arrivo al J Medical
(ANSA) - TORINO, 30 OTT - La prima giornata di Luciano Spalletti alla Juventus è proseguita al J Medical. Il tecnico prossimo bianconero si è sottoposto ai test medici, poi ha ricevuto il primo abbraccio dei tifosi. "Forza mister, porta onore e rispetto per la maglia: lo meritiamo" la richiesta all'allenatore, il quale ha accontentato le circa venti persone che si erano assiepate all'esterno del J Medical concedendo autografi, fotografie e strette di mano. (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
