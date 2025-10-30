Papà Gimenez: "Santi ha un problema alla caviglia che va e viene..."

Ospite negli studi di Fox Sports Messico, Christian Gimenez, papà di Santiago, dopo la sfida contro l'Atalanta ha fatto il punto sul problema alla caviglia del centravanti messicano, che anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato:

Sulla partita: "Primo tempo molto combattuta, con l’Atalanta che ha fatto un po’ meglio. Nel secondo tempo il Milan è andato meglio con l’ingresso di Nkunku, l’ho visto abbastanza bene. Ricci pure sta alzando il suo livello. Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene, va e viene… Credo che abbia preso un colpo e per questo ha chiesto il cambio. Non so cosa è successo, non ho potuto parlare con lui.

Ancora sul Milan: “La partita con il Pisa era fondamentale, hanno perso due punti. Anche se in realtà stavano perdendo e poi hanno addirittura quasi vinto, ma sono usciti dal campo con la sensazione come se avessero perso”.

Ancora sulla caviglia di Gimenez: “Ha un problema che va, ci sono quindi momenti in cui è a posto e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore. Sinceramente non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta ci ho parlato, stava bene, si sentiva bene”.