Baiocchini: "Il Milan rischia di avere fuori contro la prima in classifica cinque giocatori titolari"

Il Milan rischia di giocare la partita di domenica sera contro la Roma, prima in classifica a pari punti col Napoli, senza cinque giocatori titolari. Manuele Baiocchini ne parla così in diretta su Sky Sport 24:

"La buona notizia riguarda Jashari, che era fuori da più di due mesi per quella frattura composta al perone. Lo svizzero tornerà a disposizione contro la Roma e andrà in panchina, tornerà a respirare aria di campo. Non ha ovviamente 90 minuti nelle gambe però è un recupero importante, soprattutto per il futuro. Estupinan era fermo dalla nazionale e torna a disposizione, probabilmente prenderà il posto di Bartesaghi sulla fascia, nonostante il classe 2005 si sia comportato bene in queste partite. Non arrivano altrettanto buone per gli altri, perché Leao, Gimenez e Tomori hanno continuato a svolgere lavoro differenziato.

Leao ha questo problema all’anca, Tomori continua a sentire dolore al ginocchio nonostante la risonanza abbia dato esito negativo e Gimenez continua a sentire fastidio alla caviglia. Sono tutti e tre in dubbio per la partita di domenica sera, verranno monitorati day by day, ci sono ancora un paio di allenamenti prima della partita contro la Roma di domenica sera. Pulisic e Rabiot migliorano. Pulisic spera di tornare almeno per la panchina già domenica contro la Roma, Rabiot, che doveva tornare nel derby dopo la sosta, potrebbe anticipare a prima della sosta per la partita contro il Parma. Diciamo però che il Milan rischia di avere fuori, contro la prima in classifica, cinque giocatori titolari. Allegri chiaramente se la sarebbe voluta giocare in modo diverso. Le uniche due buone notizie ad oggi sono i recuperi di Jashari ed Estupinan”.