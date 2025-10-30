MN - Martinez (ESPN): "Gimenez non abituato a questa situazione ma gli vedo fare movimenti importanti"

Santiago Gimenez non segna da oltre 620 minuti. Tanti, troppi per un giocatore che di questo passo rischia di diventare un problema per il Milan. Il Bebote non sta sicuramente attraversando il miglior momento della sua carriera, che abbiamo analizzato ed approfondito in esclusiva su MilanNews.it in compagnia del collega di ESPN Latinoamerica Daniel Martinez.

Cosa pensi del momento che sta attraversando Gimenez?

"È un momento molto brutto, che sicuramente vive con difficoltà, perché non è abituato a vivere questa situazione, Ma è un momento, dal mio punto di vista, che può succedere. L'attaccante vive del gol, soprattutto le punte, quelle che per definizione geografica sono vicine alla porta. Vive per il gol, e quando questo non arriva si inizia a perdere fiducia. Ci sono momenti dove i goleador segnano anche senza volerlo, mentre altri dove non segnano. Tutti passano per un momento del genere, anche i grandi attaccanti. Io comunque gli vedo fare movimenti importante, come quello contro la Fiorentina dove ha trovato un De Gea superlativo per la sua squadra".