Fonseca è rinato all'OL: numeri da record, mai come lui nella storia del club
MilanNews.it
Paulo Fonseca è rinato all'Olympique Lione. L'ex allenatore del Milan, dopo la squalifica, è tornato in panchina e i frutti del suo lavoro stanno arrivando. Il portoghese detiene il miglior record nella storia del club in termini di percentuale di vittorie, con il 64,5% di successi alla guida dell’OL (20 in 31 partite).
Dopo la vittoria contro lo Strasburgo, Fonseca ha superato la percentuale di 63,9% di Gérard Houllier. In media punti per partita, Paulo Fonseca occupa il terzo posto con 1,97, dietro a Gérard Houllier (2,15) e Alain Perrin (2,07).
Pubblicità
News
Pellegatti sul futuro assetto societario del Milan: "Mi hanno accennato che è un board molto importante, che mi entusiasmerebbe"
Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persadi Franco Ordine
Le più lette
2 Pellegatti: “Cardinale vorrebbe cedere le quote di maggioranza del Milan agli Steinbrenner entro dicembre, e creare una Newco"
3 Pellegatti: "Steinbrenner-Cardinale, un progetto molto chiaro con Galliani capo calcio, nonché vice presidente"
4 MN - Oggi pomeriggio l'allenamento dei rossoneri a Milanello: buone notizie sul fronte infortunati
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Con Gimenez bisogna avere pazienza e fiducia. Addio a gennaio? Sarebbe una sconfitta per tutti"
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com