Fonseca è rinato all'OL: numeri da record, mai come lui nella storia del club

Fonseca è rinato all'OL: numeri da record, mai come lui nella storia del clubMilanNews.it
di Federico Calabrese

Paulo Fonseca è rinato all'Olympique Lione. L'ex allenatore del Milan, dopo la squalifica, è tornato in panchina e i frutti del suo lavoro stanno arrivando. Il portoghese detiene il miglior record nella storia del club in termini di percentuale di vittorie, con il 64,5% di successi alla guida dell’OL (20 in 31 partite).

Dopo la vittoria contro lo Strasburgo, Fonseca ha superato la percentuale di 63,9% di Gérard Houllier. In media punti per partita, Paulo Fonseca occupa il terzo posto con 1,97, dietro a Gérard Houllier (2,15) e Alain Perrin (2,07). 