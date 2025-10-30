Jashari in gruppo: "Felice di essere tornato in campo dopo un periodo difficile. Andiamo ragazzi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20News
di Manuel Del Vecchio

"Felice di essere tornato in campo dopo un periodo difficile. Andiamo ragazzi". Così Ardon Jashari annuncia su Instagram il suo ritorno agli allenamenti in gruppo (clicca QUI).

Lo svizzero era fuori da fine agosto a causa della rottura del perone rimediata in allenamento in uno scontro fortuito.