Pisa, Gilardino: "Primo gol del Milan in fuorigioco: siamo un po' le cavie"

Dopo il pareggio per 2-2 a San Siro contro il Milan, il Pisa torna in campo nella giornata di oggi per la sua nona giornata: toscani in campo questa sera alle 20.45 all'Arena Garibaldi contro la Lazio. Nella conferenza stampa pre-gara, il tecnico pisano Alberto Gilardino è tornato sugli episodi arbitrali della gara di Milano, con i due gol rossoneri contestati per fuorigioco, anche alla luce delle parole del designatore arbitrale Rocchi pronunciate nel corso di Open Var su DAZN.

La questione arbitrale dopo San Siro e dopo le parole del designatore Rocchi di ieri?

"Mi è dispiaciuto leggere da alcune testate giornalistiche che io avrei ironizzato sui gol del Milan. Non era ironia la mia, ma realtà. Mi aggancio a questo per dire che ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol del Milan dovesse essere fuorigioco e che nelle prossime partite questi episodi saranno sanzionati. Siamo un po' le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale. Ci sono stati tanti episodi, ma noi dobbiamo pensare al campo, senza crearci alibi".