MN - Martinez (ESPN): "Gimenez attaccato come fosse antisportivo, chi lo conosce sa quanto sia un bravo ragazzo"

Santiago Gimenez non segna da oltre 620 minuti. Tanti, troppi per un giocatore che di questo passo rischia di diventare un problema per il Milan. Il Bebote non sta sicuramente attraversando il miglior momento della sua carriera, che abbiamo analizzato ed approfondito in esclusiva su MilanNews.it in compagnia del collega di ESPN Latinoamerica Daniel Martinez.

Sulle critiche che gli sono state mosse contro dopo il rigore in Milan-Fiorentina:

"Il mondo del calcio ha il sospetto che lui sia molto più di quello che ha mostrato in questi 10 mesi in Italia. Lo hanno criticato molto per il rigore contro la Fiorentina, dove lo toccano sulla spalla/faccia e cade e se ne sta un po' a terra. Io penso che lo hanno attaccato come se fosse un antisportivo, ma invece, chi lo conosce, chi lo vede, sa quanto sia un bravo ragazzo, completamente l'opposto rispetto a quello che ci ha fatto vedere contro la Fiorentina. Io penso che la colpa di questi atteggiamenti nei quali è caduto ce li abbia proprio la cultura calcistica. Il calcio premia troppo al furbo e poco al bravo, e questa è una questione cultura. Se in quella circostanza non fosse caduto, gli sarebbe stato rimproverato il fatto che non ha fatto niente per attirare l'attenzione dell'arbitro".

E ancora:

"Ha esagerato in quella circostanza (in Milan-Fiorentina, ndr), ma il tocco c'è stato. È imprudente andare a toccare spalla o faccia di un attaccante che sta andando in porta. Questo per chiarire anche questo brutto vizio di far passare Gimenez come un ragazzo scorretto, perché è l'esatto opposto".