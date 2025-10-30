Pasotto: "Gimenez ha smarrito la sua essenza: osserva la squadra con faccia melanconica"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende legate al Milan, ha pubblicato un articolo sulla versione online della rosea con tema Santiago Gimenez. L'attaccante milanista è fermo a zero gol in nove partite di campionato, con l'unica rete stagionale messa a segno nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro un Lecce non irresistibile. Nel pezzo di Pasotto si confronta El Bebote Gimenez con altri attaccanti dei campionati europei che stanno faticando.

Le dichiarazioni di Pasotto nel suo pezzo: "Gimenez è anche l'unico centravanti di ruolo in squadra, ovvero l'unico capace di fare determinati movimenti. E qui sta il punto focale delle ultime partite. Il messicano, che sino alla Fiorentina aveva garantito - pur non segnando - un apporto prezioso in termini tattici, adesso ha smarrito la sua essenza. Non tira più, non ci prova e osserva con la faccia melanconica una squadra che - occorre sottolinearlo - ora come ora non è in grado di servirlo e di assisterlo. Il digiuno comunque resta ed è un dato di fatto che spicca sempre di più ora che il Milan sta venendo sorpassato in classifica".