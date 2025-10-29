Ma il Milan gioca davvero meglio senza Leao? Ecco cosa dicono i numeri

Dopo il 2-2 tra Atalanta e Milan, Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, presente negli studi di Sky, ha dichiarato: "Il Milan senza Leao ha giocato molto meglio. Degli attaccanti si può parlare in una certa maniera, ma con lui in campo prende più gol. È un dato di fatto, che fa e farà discutere. Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori”. Ma è davvero così? Vediamo cosa dicono i numeri del Diavolo in queste prime nove giornate di campionato con o senza Leao in campo:

SENZA LEAO

Partite giocate: 4

Vittorie: 3

Pareggi: 0

Sconfitte: 1

Punti raccolti: 9

Gol fatti: 7

Gol subiti: 2 (entrambi contro la Cremonese)

CON LEAO

Partite giocate: 5

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 0

Punti raccolti: 9

Gol fatti: 7

Gol subiti: 5

Gol segnati da Leao: 3 che hanno portato quattro punti

Analizzando i numeri, emerge che senza Leao il Milan ha avuto una media punti a partita più alta e ha incassato meno gol, ma non si può non tenere conto di un calendario molto più difficile con il portoghese in campo (Napoli, Juventus, Fiorentina, Pisa e Atalanta). A questo si aggiunge poi anche il fatto che nelle ultime tre partite il Diavolo non ha potuto contare su giocatori fondamentali per il gioco di Allegri come Adrien Rabiot e Christian Pulisic. E tutto il Milan ha faticato di più in queste gare, soprattutto dal punto di vista fisico dato che, a causa della rosa corta, hanno dovuto giocare praticamente sempre gli stessi. In questa prima parte della stagione i rossoneri hanno dimostrato di poter fare bene anche senza Leao, fornendo forse prestazioni di squadra anche più convincenti rispetto a quando c'era in campo il portoghese, ma se il Diavolo vuole lottare per grandi obiettivi ha bisogno del suo numero 10.

