Nkunku, milioni in attesa: il Milan aspetta il giocatore che ha pagato a peso d'oro

Non è certo il momento di puntare il dito, questo è ovvio. Il focus però dev'essere incentrato sul momento di Christopher Nkunku, arrivato in estate per una cifra sostanziosa (circa 40 milioni di euro) e per ora grande assente (non l'unico) del reparto offensivo milanista. Tra una forma fisica ancora poco brillante, e probabilmente una posizione in campo ancora tutta da capire, l'ex Chelsea dovrà cambiare marcia per conquistarsi Allegri e il Milan.

Un solo gol per ora

Soltanto uno squillo stagionale, la semi rovesciata in Coppa Italia contro il Lecce, dove in quel caso partì da titolare al fianco di Gimenez. Una rete che mise in evidenzia tutte le qualità, anche da numero nove del francese. Bravo ad agire da dentro l'area di rigore, ma forse non troppo "freddo" per avere l'istinto da bomber, alla Giroud per intenderci. Nkunku infatti è qualcosa di diverso. Una seconda punta dalle qualità atipiche, bravo a crearsi spazi e a puntare, come nell'ultima partita contro l'Atalanta (ci arriviamo) la profondità. Può bastare? No. In un momento che vede mister Allegri a corto di soluzioni in attacco, un giocatore dalle qualità di Nkunku deve e può fare di più.

La condizione fisica non al top

Non è un alibi, è purtroppo la triste realtà. Il numero 18 rossonero è arrivato in estate, e nonostante una preparazione iniziale fatta col Chelsea (dove ha segnato e vinto il mondiale per club) una volta sbarcato a Milano ci si è resi subito conto della gravità della situazione. Giocatore non al top atleticamente, reduce anche da un infortunio all'alluce in Nazionale. Ha bisogno di tempo, certo ma siamo a novembre. Il tempo è già passato.

Contro l'Atalanta poche cose

Subentrato al posto di Leao ad inizio ripresa, contro i nerazzurri Nkunku ha saputo trovare qualche (poco) spunto positivo in avanti. Movimenti brevi, scatti in profondità e qualche palla filtrante. Ha anche la possibilità di calciare ma, senza alcun motivo decide di scaricare una palla velenosa al limite dell'area a Saelemaekers. Troppo timido: per tornare al gol c'è bisogno di più carattere. Contro la Roma ci si aspetterà una risposta, forse definitiva.