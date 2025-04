Fischi dei tifosi dell'Udinese a ogni tocco di Mike Maignan

Non una serata semplice per Mike Maignan: oggi il portiere e capitano rossonero torna per la prima volta a Udine da quando, nella scorsa stagione, alcuni tifosi della curva bianconera gli rivolsero insulti razzisti. Nonostante i responsabili siano stati prontamente identificati, alcuni tifosi dell'Udinese non l'hanno presa bene e fin dai primi minuti della gara di questa sera tra bianconeri e rossoneri, stanno fischiando Mike Maignan a ogni tocco del pallone.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata