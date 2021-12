Florenzi a DAZN: "A parte il gol ricordo poco del Napoli, non meritavamo di perdere"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Napoli:

Quale è stata la difficoltà maggiore? “Sinceramente il Napoli ha fatto la sua partita, a parte il gol sulla palla inattiva e il tiro di Petagna al 70esimo mi ricordo poco del Napoli. Oggi ci è mancato l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buona partita, non meritavamo di perdere”.

L’umore nello spogliatoio: “Eravamo arrabbiati, giustamente. Un po’ per il risultato e un po’ per il gol annullato, anche per il gol del Napoli che nasce su una rimessa nostra data a loro. Non dico che tutte le sconfitte fanno male, però dipende pure come si perde. Giocando in questa maniera, migliorando nell’ultimo passaggio, secondo me ne perdi poche di queste partite. Questa sera era quantomeno da pareggio”.