Florenzi ammette: "Quando ero infortunato ho pensato di prendere altre strade. Posso dare ancora tanto al Milan"

Alessandro Florenzi, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato così dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi: "Sono felice di essere tornato, questa sosta per me è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare ma l’ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente e ora mi sento pronto per aiutare la squadra ancora di più. Se ho avuto 'cattivi pensieri' mentre ero fuori? Sì, c’è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo e la verità è che quando ho visto di nuovo il pallone tutti quei pensieri sono andati via. Posso dare tanto e mi sento di poter dare tanto ogni giorno qui.