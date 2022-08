Florenzi è già carico: "Meno di una settimana al via"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Meno di una settimana al via, scrive Florenzi sul proprio account Instagram. La foto è quella dell'amichevole odierna contro la Pergolettese, in cui il numero 25 è rimasto in campo fino al minuto 37 del secondo tempo. A sei giorni dall'esordio in campionato con l'Udinese la concentrazione a Milanello è massima, con i rossoneri che non vedono l'ora di iniziare la prossima stagione.