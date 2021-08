Florenzi, il jolly che serviva al Milan: "Per questo stemma giocherei anche al posto di Maignan"

Presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore del Milan, Alessandro Florenzi ha mostrato massima disponibilità nei confronti dei rossoneri e di mister Pioli: "Abbiamo cominciato a parlare del ruolo questa mattina. Ci vorrà un po' di tempo per ambientarmi, poco secondo me. Sono un giocatore che si è sempre messo a disposizione delle squadre in cui è andato. Se ci sarà bisogno, sarò sempre presente... Pure al posto di Maignan (ride, ndr)! Lo stemma che hai davanti viene prima del nome che hai sulle spalle", le dichiarazioni dell'ex Roma.