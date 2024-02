Florenzi: "Secondo me dobbiamo migliorare è l'uno contro uno in fase difensiva"

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiariazioni.

Come potete miglliorare quando gli altri verranno nella vostra metà campo e quei giocatori offensivi, come Bennacer, Loftus-Cheek, lo stesso Leao, devono fare un lavoro un po' più di sacrifcio. Lavorate anche su questo? Perché oggi sotto questo senso siete stati bravissimi andando in avanti:

"Loro all'inizio veniveano con Ederson su di me poi hanno spostato Ruggeri, ed abbiamo tenuto Bennacer alto per creare spazio per Olivier (Giroud ndr) visto che loro arrivavano forte uomo contro uomo. Secondo me dobbiamo migliorare è l'uno contro uno in fase difensiva. Quel sacrificio di cui tu parli e che anche stasera c'è stato. Anche perché far fare una partita del genere all'Atalanta non è semplice".